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18:03   5 Сентября 2020
Политика

МИД РФ отметил 65-летие установления дипломатических отношений с Ливией

МИД РФ отметил 65-летие установления дипломатических отношений с Ливией

Установление дипломатических отношений является важнейшим шагом в обоюдном признании двух стран. Советский Союз и Ливия 4 сентября 1955 года обменялись послами, что стало началом очень плодотворного советско-ливийского сотрудничества.

Советско-ливийские дипломатические отношения, начатые 65 лет назад, плавно перетекли в российско-ливийские и отмечались взаимной симпатией и уважением. В заявлении МИД по поводу этой даты, как передает Федеральное агентство новостей, подчеркивается, что Советский Союз оказывал существенную помощь Ливийской Джамахерии во всех сферах, включая науку, оборону и социальные проекты.

В нынешние тяжелые времена, когда Ливия раздираема кризисом, Россия не устраняется от решения ливийских проблем. МИД РФ заявляет, что разрешение у ливийского кризиса может быть только мирное. Москва призывает все стороны придерживаться положений берлинской конференции по Ливии и договоренностей, принятых на заседании военной комиссии в формате "5+5".

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Автор: Василий Пименов
#ливия #мид рф #65 лет дипотношений

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