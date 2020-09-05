Что это было? Конор Макгрегор поддержал Махонина на выборах в Пермском крае

Невероятные события происходят накануне губернаторских выборов в России. Отечественной демократией заинтересовался ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор — он пожелал удачи врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину в Единый день голосования 13 сентября и записал по этому поводу видеообращение.

Спортсмен заявил, что о работе Махонина ему рассказал его друг Артем Лобов — ирландский боец ММА русского происхождения и основной спарринг-партнер Макгрегора. Характерно, что и Лобов отношения к Перми не имеет — он родился в Нижнем Новгороде (точнее, в городе Горький в 1986 году - прим. ред.), а с 16 лет живет в Ирландии.

Выясняем, стал ли ирландский боец частью предвыборных политических технологий или же обращение к пермскому политику записано от чистого сердца.

Политконсультант Алексей Швайгерт занимается предвыборными кампаниями более 20 лет. Он считает, что видеоролик от знаменитого спортсмена не похож на политическую технологию, хитро использованную за неделю до выборов. Скорее всего, это удачное стечение обстоятельств, и Конор действительно узнал о врио губернатора Пермского края от своего товарища с русскими корнями, полагает эксперт.

«Думаю, это просто информационный повод, который был правильным образом сконструирован. Это не deepfake, не политтехнология. Так сложились звезды, [видео записано] по знакомству, как это бывает довольно часто», — поделился своими мыслями Швайгерт в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

В качестве аналогичного примера эксперт напомнил о существовании газеты «Копейский рабочий». Странно, если вы о ней до сих пор не слышали, ведь Джонни Депп, Анджелина Джоли, Морган Фримен, Джессика Альба и прочие голливудские звезды узнали о газете еще в 2013 году.

моё любимое в интернете - фотографии голливудских актёров с газетой "копейский рабочий" pic.twitter.com/IvN8YFnJHn — krrr ???? (@untilheatdeath) May 9, 2017

Фотографии, на которых звезды Голливуда читают газету из города Копейска, что в Челябинской области, стали результатом удачного стечения обстоятельств, а не искусного фотошопа. Жительница Копейска Маргарита Сушкевич переехала в США и вышла замуж за продюсера голливудских фильмов Джека Тьюксбери, а во время очередного визита на Родину прихватила с собой в Голливуд стопку номеров знаменитой ныне газеты.

В редакцию газеты «Копейский рабочий» завезли новые снимки со звездами Голливуда. Знаменитости после перерыва снова попозировали с выпусками издания pic.twitter.com/wltJedTF1w — Лента.ру (@lentaruofficial) May 14, 2019

Похожая ситуация произошла и с Макгрегором, уверен Швайгерт. Так «наши за рубежом» устроили Махонину своеобразный «промоушн». Скорее всего, бесплатный. Теперь врио губернатора стал более привлекательным для молодежи.

«Очевидно, команда [Махонина] воспользовалась [ситуацией] и за неделю до выборов сделала в выходной день прикольный информационный повод, учитывая что Махонину нужна определенная молодежная аудитория — она как раз его, с электоральной точки зрения. Решение позвать молодежь на участки, чтобы они проголосовали за «прикольного Махонина», за которого агитировал Макгрегор, выглядит достаточно забавно», — рассказал политтехнолог.

Вероятно, ролик положительно повлияет на электоральный рейтинг Махонина — буквально за сутки видео стало вирусным и набрало около 300 тысяч просмотров. Но прикладных политтехнологий здесь искать не надо, считает Швайгерт.

«Это резонансная история, раскрывшая одну грань образа Дмитрия Махонина — за него агитируют «крутые парни», кумиры молодежи поддерживают кандидата в губернаторы Пермского края. Это прикольный хайп, нашли выход, сработали, сделали и раскрыли по-новому Махонина перед молодежью. Но с точки зрения прикладной эффективности я бы не стал это переоценивать», — заключил политконсультант.

В феврале 2020 года 37-летний Дмитрий Махонин стал временно исполняющим обязанности главы Пермского края. До назначения занимал управленческую должность в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Конкурировать с представителем нового поколения политиков на выборах губернатора края будут Олег Постников от ЛДПР, Александр Репин от «Справедливой России», Евгений Козлов от «Патриотов России» и Ксения Айтакова от КПРФ.

Ранее американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, почему поддерживает экс-кандидата в президенты США и социалиста Берни Сандерса. Монсон проявляет интерес не только к американской, но и к российской политике: в 2018 году он стал представителем от «Единой России» в Совете депутатов городского округа Красногорск (Московская область).