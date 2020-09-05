На HBO вышел новый сериал Ридли Скотта

Известный британский режиссер и продюсер Ридли Скотт, известный по фильмам "Чужой", "Ной" и "Прометей", снял сериал "Воспитанные волками". Премьера его состоялась на канале HBO.

Скотт выступил не только режиссером-постановщиком, но и продюсером ожидаемого проекта. На настоящий момент вышло уже три эпизода шоу. Сюжет картины расскажет о двух андроидах, которые воспитывают человеческого ребенка. Зрители увидят еще семь эпизодов.

Сценаристом сериала стал Аарон Гузиковский. Он намерен развить сериал до пяти сезонов, каждый из которых будет иметь четкое сюжетное развитие.