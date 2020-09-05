На Amazon вышли первые серии второго сезона "Пацанов"

Первые три серии нового сезона популярного сериала "Пацаны" (The Boys) появились на видеосервисе Amazon. Оставшиеся пять эпизодов будут показаны раз в неделю, финал второго сезона выйдет 9 октября.

Сюжет сериала "Пацаны" разворачивается в мире, где существуют супергерои, которые на деле не такие уж идеальные. За их доблестной внешностью скрываются развратные и агрессивные наклонности, наркомания и беспредел. Кумирам миллионов противостоит отряд неких отбросов общества, которые неофициально называются "Пацаны". Премьера шоу состоялась 26 июля 2019 года. Производством сериала занимается Amazon Studios.

Второй сезон, по заверению сценаристов, получился более вдумчивым, поскольку особое внимание было уделено психологическому раскрытию персонажей. По мнению зрителей и критиков, общий юмор остался на уровне первого сезона.