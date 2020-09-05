Россия окажет помощь Сирии в строительстве нового собора Святой Софии

Новый собор Святой Софии начали возводить в сирийском городе Скальбия в провинции Хама. Российские военные окажут всестороннюю помощь сирийцам в строительстве.

Первый камень собора был заложен в субботу, 5 сентября, пишет Федеральное агентство новостей. На церемонии присутствовал командующий группировкой Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Александр Чайко.

Как сообщил инициатор строительства, командир христианского ополчения Скальбии из состава Сил национальной обороны Сирии Набель аль-Абдалла, собор Святой Софии будет открыт уже через год.

Отмечается, что возведение нового собора - это не только ответ на действия Турции, превратившей в мечеть одноименный древний храм в Стамбуле, но и дань памяти всем погибшим в борьбе с террористами, захватившими Сирию.