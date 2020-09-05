Нарышкин прокомментировал работу СВР за рубежом

Служба внешней разведки России располагает достаточным числом кадров за рубежом для того, чтобы решать возложенные на нее задачи. Об этом информировал директор СВР Сергей Нарышкин.

О достаточном числе сотрудников Нарышкин рассказал во время эфира телеканала "Россия-1", где ему задали соответствующий вопрос.

В Московском районе Ясенево, на территории штаб-квартиры СВР, располагается стела, на которой размещены имена выдающихся разведчиков, в свое время удостоенных звания Героя СССР или Героя России. История службы началась 20 декабря 1920 года — в этот день был создан Иностранный отдел ВЧК.

Ранее ветеран СВР России Юрий Шевченко высказал предположение, что получил звание Героя России за добычу почти трети от всех сведений по планам НАТО.