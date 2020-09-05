17:31 5 Сентября 2020Политика
Нарышкин прокомментировал работу СВР за рубежом
Служба внешней разведки России располагает достаточным числом кадров за рубежом для того, чтобы решать возложенные на нее задачи. Об этом информировал директор СВР Сергей Нарышкин.
О достаточном числе сотрудников Нарышкин рассказал во время эфира телеканала "Россия-1", где ему задали соответствующий вопрос.
В Московском районе Ясенево, на территории штаб-квартиры СВР, располагается стела, на которой размещены имена выдающихся разведчиков, в свое время удостоенных звания Героя СССР или Героя России. История службы началась 20 декабря 1920 года — в этот день был создан Иностранный отдел ВЧК.
Ранее ветеран СВР России Юрий Шевченко высказал предположение, что получил звание Героя России за добычу почти трети от всех сведений по планам НАТО.