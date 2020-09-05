Получивший в 2013 году российское гражданство французский актер Жерар Депардье решил принять православие. В Париже состоялась церемония крещения артиста.

Таинство прошло в соборе Святого Александра Невского в историческом центре Парижа. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, который беседовал со служителями русского храма во Франции. На церемонии крещения французского актера присутствовали его близкие друзья. Представитель собора Святого Александра Невского не стал называть новое имя Депардье, которым его нарекли в православии.

"Это было неожиданным событием, но очень приятным", — заявил священнослужитель.

В январе 2013 года Депардье получил российский паспорт. Спустя пять лет французский актер прописался в Новосибирске. Это якобы было связано с бизнесом Депардье по производству и дистрибуции продуктов питания.