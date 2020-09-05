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16:58   5 Сентября 2020
Политика

Лукашенко указал, что главной проблемой Белоруссии стала экономика

Лукашенко указал, что главной проблемой Белоруссии стала экономика

Главная задача, проблема и обеспокоенность страны — это экономика, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава Республики Беларусь на совещании в Минске высказался об экономике. Если нет экономики, то и не стоит рассчитывать на спокойную ситуацию в стране или безопасность, считает президент Лукашенко.

Белорусский лидер обратился к силовикам, которые участвовали во встрече. Лукашенко посчитал необходимым обсудить, как они будут обеспечивать нормальную работу предприятий, чтобы они дали положительный экономический результат.

Президент Белоруссии также отметил усилия, которые приложили власти в последнее время, чтобы экономика функционировала нормально.

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Автор: Илья Романович
#экономика #белоруссия #лукашенко

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