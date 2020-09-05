Страны СНГ провели консультации на полях Генассамблеи ООН

Страны СНГ провели межмидовские консультации на полях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении МИД России указывается, что консультации состоялись в пятницу, 4 сентября. В ходе встреч стороны обсудили координацию позиций и повестку дня в области устойчивого развития. В переговорах поучаствовали главы профильных подразделений МИД стран СНГ и представители посольств государств-участников, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.

"Основное внимание было уделено вопросам координации позиций в Генассамблее, взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН, реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года", — указывается в сообщении российского ведомства.

Как отметили в российском МИД, консультации были конструктивными и помогли наметить пути сотрудничества на площадке ООН.