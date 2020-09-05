Сотрудники московского МЧС поздравили граждан с Днем города

Москвичи празднуют 873-й день рождения столицы. Сотрудники МЧС подготовили для горожан видео-поздравление.

Ролик создан на основе хита группы "Браво" "Этот город самый лучший". Сотрудники МЧС снимали поздравление на территории Измайловского Кремля, ПСЧ №12 и в других знаковых местах Москвы.

Начальник главка Сергей Желтов с пожарными и другими сотрудниками МЧС выразили свою любовь к столице под аккомпанемент оркестра. В съемках ролика-поздравления участвовали 30 человек личного состава и девять единиц техники, включая пожарный корабль.