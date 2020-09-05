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16:05   5 Сентября 2020
Политика

Шведский премьер просит соблюдать международное право в отношении СП-2

Шведский премьер просит соблюдать международное право в отношении СП-2

Премьер-министр Швеции Стефан Левен напомнил, что страна приняла решение реализовать проект "Северный поток — 2" еще в 2018 году. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию.

Премьер призвал противников строительства газопровода СП-2 соблюдать международное право. Стефан Левен заметил, что Швеция дала согласие на реализацию проекта в 2018 году. Санкции США против "Северного потока — 2" усилили давление на страны ЕС, которые поддерживают строительство газопровода. Инцидент с блогером Алексеем Навальным также вызвал негативный настрой США против России, которая планирует поставлять газ в Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала такое давление США "незаконным". Она считает, что нужно "разделять политику и бизнес", писал телеканал "360". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что "отравление" Навального может быть кому-то выгодно.

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Автор: Илья Романович
#меркель #швеция #СП-2

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