83-летняя Немоляева сыграет в комедии нового сезона "Маяковки"

В "Маяковке" из-за пандемии решили отказаться от сборов группы. Вместо этого было решено объединиться в интернет-пространстве.

Современные реалии заставили по-иному взглянуть на возможности интернета. Театр имени Маяковского не стал в этом году собирать всю группу, а объединил только ее небольшую часть, прибегнув к онлайн-трансляциям, и на сутки запустил флешмоб #открытие98МаяковкаВместе.

На собрании Миндаугас Карбаускис рассказывал о планах на новый сезон, в котором готовят пять премьер. 29 сентября режиссер Юрий Иоффе представит публике новую комедию "Дикарка". Картина рассказывает о новом времени и внутренней свободе. В главных ролях — Евгений Парамонов и молодая актриса Анастасия Дьячук.

А в последних числах октября театр представит картину "Семейный альбом" Томаса Бернхарда в постановке Миндаугаса Карбаускиса, которая станет российской премьерой пьесы "На покой". В спектакле раскрывается реальная история крупного государственного чиновника в Штутгарте и председателя земельного суда. В главных ролях — Михаил Филиппов, Евгения Симонова и Галина Беляева.

Ожидается, что в 2021 году театр подготовит две комедии. В начале следующего года 83-летняя актриса Светлана Немоляева выступит в главной роли в спектакле "Как важно быть серьезным" Оскара Уайльда. А на начало весны запланирован выход постановки "Школа жен" по версии знаменитой французской комедии Мольера в переводе Дмитрия Быкова.