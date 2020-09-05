Финансирование белорусских СМИ фондами США назвали "партнерством"

RT нашел четырех "партнеров", которые работают над финансированием Белоруссии и пытаются приблизить республику к Западу, сообщил источник телеканала.

Распределение средств, выделенных на Белоруссию, происходит следующим образом: профильные агентства и некоммерческие организации (НКО), с которыми работает республика, получают средства извне. НКО затем распределяют их согласно поставленным задачам. Отчет американского агентства по международному развитию USAID назвал эти организации "партнерами".

Одним из таких "партнеров" оказалась организация Freedom House, отслеживающая состояние политических и гражданских свобод в разных странах мира. Она выделила 2,4 млн долларов на проект по поддержке белорусских СМИ, сообщил RT.

Ранее лидеры стран Евросоюза заявили о выделении 53 млн евро белорусам в обход власти, писал телеканал "360".