Совместное заявление министров иностранных дел ФРГ и Франции по поводу состояния здоровья Навального в МИД РФ названо враждебным по отношению к России. Российское дипведомство напомнило, что "Новичок" имеется в странах НАТО.

Заявления, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства соединений, которые на Западе называются "Новичком", являются безапелляционными. Об этом сказано в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте МИД РФ.

В документе сообщается, что "Новичок" известен в странах НАТО, а в США разработчики боевого применения этих веществ даже получили патенты. О том, что "Новичок" как и другое химическое оружие в России уничтожен, но зато имеется в арсеналах США и Украины, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил сенатор Владимир Джабаров.