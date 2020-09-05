Reuters узнало о несогласии Венгрии с правилами распределения дотаций в ЕС

Венгрия отказывается утверждать пакет помощи пострадавшей во время пандемии коронавируса экономике ЕС объемом 750 млрд евро по причине новых правил распределения дотаций на основе соблюдения принципов верховенства права, сообщает агентство Reuters.

По данным источников издания, Венгрия заявила, что хочет разобраться с вопросом о верховенстве права, прежде чем принимать решение.

Как пишет ТАСС, главы государств и правительств стран ЕС на июльском саммите в Брюсселе договорились о бюджете союза на период с 2021 по 2027 год. Кроме того, страны приняли решение о создании внебюджетного фонда восстановления экономики еврозоны объемом 750 млрд евро.

Решающим критерием распределения дотаций стал принцип верховенства права. Объемы выделяемых средств будут теперь напрямую зависеть от соблюдения странами основных принципов демократии.

Согласно информации статистической службы ЕС, во втором квартале ВВП еврозоны упал на 14,4% в годовом выражении. В начале мая Брюссель объявил о вступлении в глубочайшую рецессию в истории.