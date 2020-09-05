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14:50   5 Сентября 2020
Политика

"Протест не имеет политического смысла": Самонкин о митингах в Хабаровске

"Протест не имеет политического смысла": Самонкин о митингах в Хабаровске

Незаконные митинги и беспорядки создают крайне опасную ситуацию в условиях пандемии, уверен российский политолог Юрий Самонкин.

Очередной незаконный митинг состоялся в Хабаровске. Некоторые жители вышли на улицы и организовали шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Участники несогласованной акции устроили столпотворение у здания правительства столицы Хабаровского края.

"Дальнейший протест не имеет никакого политического смысла, и требования протестующих становятся достаточно абсурдными", — заявил Самонкин в беседе с NewInform.

Городская администрация резюмировала снижение протестной активности. Число протестующих в поддержку якобы незаконного ареста Фургала, которого обвинили в заказных убийствах, каждый раз становится все меньше. Ранее суд продлил арест экс-губернатору на три месяца, сообщал телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#хабаровск #протесты #Самонкин

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