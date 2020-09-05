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14:48   5 Сентября 2020
Общество

Собянин развеял слухи о второй волне COVID-19 в России

Собянин развеял слухи о второй волне COVID-19 в России

Мэр Москвы Сергей Собянин развеял слухи о второй волне коронавируса в России. По его словам, сейчас в стране по-прежнему идет первая волна.

В ходе интервью Сергею Брилеву на телеканале "Россия-24" Собянин отметил, что пандемия локализована.

"Сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", — заявил столичный градоначальник.

Как подчеркнул мэр Москвы, пиковые значения заболевания во многих регионах уже пройдены, но пандемия никуда не исчезла. Некоторые регионы только подступились, другие сейчас находятся прямо в эпицентре этой ситуации, добавил Собянин. Он также отметил, что сейчас важна "настройка" не только по регионам, но и по конкретным городам.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #собянин #коронавирус

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