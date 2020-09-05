«Пчелки» Порошенко и гастроли «Океана Эльзы» попали под санкции Кремля

Российское правительство ввело санкции против ряда украинских политиков. В списке, который насчитывает более 40 персон, экс-президент страны Петр Порошенко, вокалист рок-группы «Океан Эльзы» и экс-председатель политической партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Счета этих лиц в российских банках будут заблокированы. Они не смогут совершать имущественные сделки на территории РФ и выводить капиталы за пределы России.

Санкции в отношении Порошенко объясняются его политическим значением для страны. Он возглавил Украину в следствии переворота 2014 года и начал курс «евроинтеграции», так и не закончившийся вступлением в Евросоюз. Что же касается Вакарчука — на политической арене Украины он не является влиятельным игрок, однако твердо стоит на антироссийских позициях.

Казалось бы, ярые «проевропейские» политики Порошенко и Вакарчук, называющие Россию «страной-агрессором», не будут иметь никаких экономических отношений с РФ исходя из принципиальной антироссийской позиции, а потому персональные санкции в отношении них не имеют смысла.

Но это не так, объясняет политолог Наталия Елисеева. Любые прозападные, проукраинские взгляды ни коим образом не касаются экономического сектора, считает эксперт. Бизнес далек от политики.

«Деньги деньгами, а выражение своей позиции — это другая реальность, другой мир, и они не пересекаются. С учетом того, что Порошенко бизнесмен, и у него был бизнес в России, нет никаких гарантий, что у него никакого бизнеса в России не осталось. Пусть [это оформлено] не через него, а через знакомых, родственников. Тут гарантий нет. Об этом знают и спецслужбы РФ, и экономический сектор, который все это отслеживает. С этим и связаны санкции», — рассказала Елисеева в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

Российские миллионы Порошенко

Действительно, даже спустя год после начала гражданской войны на востоке Украины, в развязывании которой официальный Киев обвинял Россию, Порошенко продолжал владеть кондитерской фабрикой Roshen в Липецке, пишет издание Strana.ua. За год бывший украинский президент не только не продал предприятие, но даже не приостановил его работу.

Позже имущество фабрики было арестовано, но право собственности все еще принадлежало Порошенко. Липецкий филиал Roshen работал дальше. Например, производство вафель и конфет «Бешеная пчелка» в России продолжалось вплоть до апреля 2017 года: все это время прибыль с продажи сладостей получал бывший президент Украины. Он же платил налоги в бюджет «страны-агрессора» — за 2016 год сумма составила около миллиарда рублей.

Не остался в накладе и сам Порошенко. С 2014 по 2016 год бизнесмен заработал на своей фабрике в России 72 миллиона долларов — такова сумма дивидендов, выведенная из РФ в Украину. В это же время глава страны продолжал разжигать вражеские отношения с Россией, отдавал приказы стрелять по мирным жителям на Донбассе и накладывал санкции на украинских предпринимателей — имеющих бизнес в РФ, как и он.

Поэтому санкции в адрес Порошенко не являются «демонстрационным жестом», уверяет Елисеева. Это рациональное решение, имеющее под собой все основания: не факт, что экс-президент не захочет снова заработать на производстве и продажах в России.

Мысли в Европе, гастроли в России

Вакарчук — талантливый музыкант, но с политикой у него не задалось. Парламентскими полномочиями музыкант пренебрегал: будучи народным депутатом с 2007 года не предложил ни одного законопроекта на рассмотрение Верховной рады, пропускал большинство заседаний в парламенте. Год спустя оставил депутатское кресло и до нового «майдана» не участвовал в политической жизни страны.

Протесты 2014 года Вакарчук поддержал так же активно, как и «оранжевую революцию» зимой 2005 года. Позже музыкант возглавил партию «Голос», существующую с 2019 года и позиционирующую себя как «проевропейская» и «правоцентристская».

На внеочередных выборах в Верховную раду в том же году партия заняла пятое место, набрав 5,82% голосов. Депутаты от «Голоса» получили 17 мандатов по партийным спискам, в том числе и Вакарчук. Уже в этом году партия перешла в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому и его партии «Слуга народа». Правда, и к новой партии Святослав Иванович охладел уже спустя год — в июне нынешнего года рок-музыкант заявил, что отказывается от депутатского мандата и вообще уходит из украинской политики.

Партия Вакарчука делала упор на необходимости бороться с коррупцией и неуплатой налогов. Вероятно, музыкант тоже разделяет политические принципы и финансовый интерес: в марте этого года против солиста «Океана Эльзы» возбудили уголовное дело о возможном сокрытии гонораров от концертной деятельности на 12,9 миллионов гривен (более 36 миллионов рублей). В том же месяце он покинул пост председателя «Голоса».

Артиста не смущала «агрессия» и «империализм» России до 2014 года: вместе со своей группой Вакарчук часто ездил на гастроли в Россию. Вскоре после обострения отношений между странами его позиция поменялась на противоположную.

В июле прошлого года Вакарчук в угоду националистической конъюнктуре выступил с инициативой ввести закон о сосуществовании со «страной-агрессором», ограничивающий гастроли украинских артистов в Россию. Нет никаких гарантий, что музыкант, как это уже случалось, не изменит свою позицию в попытках заработать на концертной деятельности в РФ.

«Эта персона занимается культурной деятельностью, и тут санкции сделаны с упором на будущее, потому что в любом случае рынок оказания культурных услуг в России большой. Концертные выступления, российские поклонники, выступления на корпоративах — это деньги. И, как показывает практика, рано или поздно деньги у украинских артистов заканчиваются, и они едут в Россию. Ввод подобных санкций ограничил эти возможности», — говорит Наталия Елисеева.

Не исключено, что украинские политики, находящиеся под санкциями, когда-нибудь «воспылают любовью к России» из-за экономического интереса. Ограничительные меры рассчитаны на долгосрочную перспективу. В конце концов, персональные санкции имеют отрезвляющий эффект, заключила политолог.