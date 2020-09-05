Путин отметил развитие программы реновации жилья в Москве

Несмотря на пандемию COVID-19, новоселы въезжают в новые квартиры, посчитал президент России Владимир Путин.

Путин поздравил москвичей с Днем города, выступая в "Зарядье". Президент РФ обратил внимание на развитие программы реновации жилья. Владимир Путин подчеркнул, что к программе относились по-разному, иногда не доверяли. Глава России выразил надежду, что большинство участников программы довольно результатом.