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14:04   5 Сентября 2020
Политика

Путин отметил развитие программы реновации жилья в Москве

Путин отметил развитие программы реновации жилья в Москве

Несмотря на пандемию COVID-19, новоселы въезжают в новые квартиры, посчитал президент России Владимир Путин.

Путин поздравил москвичей с Днем города, выступая в "Зарядье". Президент РФ обратил внимание на развитие программы реновации жилья. Владимир Путин подчеркнул, что к программе относились по-разному, иногда не доверяли. Глава России выразил надежду, что большинство участников программы довольно результатом.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #путин #реновация

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