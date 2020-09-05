Немецкие СМИ объяснили, почему РФ не пугают санкции Запада

Россию не пугают санкции Запада, об этом говорится в материале немецкого издания Die Welt.

Автором материала выступил руководитель отдела "экономика" издания Хольгер Цшепиц. Он указывает, что Россия в последние годы нарастила золотовалютные резервы, поэтому сейчас практически неуязвима перед санкциями со стороны Европы и США. Статистика очень быстро отрезвит сторонников новых ограничительных мер в отношении Москвы, пишет журналист.

"Страну в финансовом плане не так легко поставить на колени. Путину явно удалось усилить защиту от Запада с финансовой точки зрения", — уверен автор материала.

Также Цшепиц отметил, что даже с учетом падения цен на нефть и уже существующих санкций объем валютных резервов России достиг рекордного уровня и составил 600 миллиардов долларов.