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13:43   5 Сентября 2020
Общество

Ургант спародировал выход Лукашенко с автоматом

Ургант спародировал выход Лукашенко с автоматом

Ведущие популярного вечернего шоу "Вечерний Ургант" "ворвались" в новый сезон со злободневной темой: Иван Ургант спародировал президента Белоруссии.

Ведущие популярного шоу на Первом канале, Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев, устроили забег по телестудии с игрушечным автоматом в руках. Пользователи YouTube сразу же отметили в этом видео пародию на главу Белоруссии Александра Лукашенко.

Ургант выбежал из-за кулис на камеру в кепке с накладными усами "щеточкой" и игрушечным небольшим автоматом, следом за ним вышел Дмитрий Хрусталев. Комик тоже был одет в защитный жилет, только его голову украшала каска.

"Мы разыграли для вас фрагмент из замечательного стихотворения Михаила Танича "Папа может, папа может"", — рассказали они.

Во время несанкционированных акций протеста Лукашенко вышел к представителям силовых структур страны в бронежилете и с автоматом в руках, его сопровождал в таком же обмундировании сын Николай.

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Автор: Василий Пименов
#ургант #пародия #Хрусталев

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