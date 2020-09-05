Ургант спародировал выход Лукашенко с автоматом

Ведущие популярного вечернего шоу "Вечерний Ургант" "ворвались" в новый сезон со злободневной темой: Иван Ургант спародировал президента Белоруссии.

Ведущие популярного шоу на Первом канале, Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев, устроили забег по телестудии с игрушечным автоматом в руках. Пользователи YouTube сразу же отметили в этом видео пародию на главу Белоруссии Александра Лукашенко.

Ургант выбежал из-за кулис на камеру в кепке с накладными усами "щеточкой" и игрушечным небольшим автоматом, следом за ним вышел Дмитрий Хрусталев. Комик тоже был одет в защитный жилет, только его голову украшала каска.

"Мы разыграли для вас фрагмент из замечательного стихотворения Михаила Танича "Папа может, папа может"", — рассказали они.

Во время несанкционированных акций протеста Лукашенко вышел к представителям силовых структур страны в бронежилете и с автоматом в руках, его сопровождал в таком же обмундировании сын Николай.