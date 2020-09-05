Мэр Москвы высоко оценил работу медиков в период коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о качественной работе и собранности сотрудников медицинских заведений столицы во время распространения коронавируса.

Собянин сообщил, что посетил много больниц в весенний период. Он рассказал, что лично общался с врачами и видел, как быстро они смогли собраться в сложной ситуации. Медики сказали, что чувствуют ответственность перед горожанами и будут продолжать работать.