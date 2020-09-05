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13:11   5 Сентября 2020
Общество

Субсидии поставщикам частных соцуслуг станут ежемесячными в Петербурге

Субсидии поставщикам частных соцуслуг станут ежемесячными в Петербурге

Смольный принял решение сделать выплаты поставщикам социальных услуг ежемесячными, чтобы увеличить эффективность распределения бюджета и сделать лучше качество сервиса для жителей Санкт-Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Ранее субсидии поставщикам социальных услуг производились поквартально. Об этом пишут "Невские Новости".

Порядок выплат будет регулироваться комитетом по социальной политике, что позволит быстрее принимать решения, учитывая все предложения от поставщиков соцуслуг.

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Автор: Яна Либерман
#питер #смольный #беглов

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