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13:02   5 Сентября 2020
Политика

Демократическая партия Черногории признала поражение на прошедших выборах

Демократическая партия Черногории признала поражение на прошедших выборах

Свыше 30 лет в Черногории правила Демократическая партия социалистов (ДПС). Однако на прошедших парламентских выборах она признала поражение, об этом сообщило руководство партии.

Состоялось собрание верховного совета партии, которое посвятили результатам волеизъявления граждан страны 30 августа. В ходе встречи демократы пришли к выводу, что ДПС остается сильнейшей партией страны. В заявлении также подчеркиваются обстоятельства, из-за которых невозможно сформировать парламентское большинство. Демократы признали свое поражение.

Ранее политолог Сергей Марков отмечал, что победа оппозиции на выборах в Черногории может стать удачным исходом для России, сообщал телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#выборы #черногория #поражение

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