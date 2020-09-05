Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:54   5 Сентября 2020
Общество

Путин оценил понимание со стороны москвичей к ограничениям в День города

Путин оценил понимание со стороны москвичей к ограничениям в День города

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что жители Москвы с пониманием относятся к ограничительным мерам во время празднования Дня города.

Ограничения в День города, который проходит в Москве 5 и 6 сентября, были введены в связи с коронавирусной инфекцией. Российский лидер также отметил слаженные усилия городских служб в период пандемии, благодаря чему столица достойно преодолела все сложности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#москва #путин #ограничения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...