Путин оценил понимание со стороны москвичей к ограничениям в День города

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что жители Москвы с пониманием относятся к ограничительным мерам во время празднования Дня города.

Ограничения в День города, который проходит в Москве 5 и 6 сентября, были введены в связи с коронавирусной инфекцией. Российский лидер также отметил слаженные усилия городских служб в период пандемии, благодаря чему столица достойно преодолела все сложности.