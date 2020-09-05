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12:53   5 Сентября 2020
Политика

Лавров обратил внимание на потенциал сотрудничества России и Кирибати

Лавров обратил внимание на потенциал сотрудничества России и Кирибати

Главы МИД России и Кирибати обменялись поздравлениями в честь 30-летней годовщины дипломатических отношений между странами, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел и иммиграции Республики Кирибати Танети Маамау. Российский политик в своем послании выразил уверенность, что накопленный совместный потенциал двустороннего сотрудничества в полной мере отвечает интересам граждан России и Кирибати.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров совершит рабочую поездку на Кипр в сентябре. Планы министра также включают встречу с главами МИД государств — участников Восточноазиатского саммита, пишет телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #лавров #Кирибати

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