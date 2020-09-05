Перемирие в Донбассе могут сорвать невыполненные Украиной требования

Глава ДНР Денис Пушилин отдаст приказ об уничтожении укреплений украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе, если Киев проигнорирует требования республики, сообщила его пресс-служба.

Глава ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что украинская сторона проигнорировала их обоснованные требования. Пушилин подчеркнул, что не получил от Киева документ, который подтвердил бы устранение нарушений со стороны Украины. Он также выразил желание обойтись без жертв ради сохранения перемирия.

В Донбассе с 27 июля введены меры перемирия, которые предполагают полный запрет ведения огня. Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду на мирное окончание войны в Донбассе, сообщал телеканал "360".