Лев Лещенко рассказал о праздновании Дня Москвы во время пандемии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал журналистам, как планирует отпраздновать День города в российской столице. Он напомнил жителям и гостям Москвы о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса.

День города отмечается в Москве 5 и 6 сентября. По случаю главного праздника для жителей российской столицы местные власти подготовили множество мероприятий. Также в это время проходят Армейские международные игры, которые и собрался посетить эстрадный исполнитель Лев Лещенко. На полях мероприятия, проходящего в парке "Патриот", гости увидят учения, армейские стрельбы и прочие выступления, рассказал Лещенко в беседе с корреспондентом издания Nation News.

Переболевший коронавирусной инфекцией певец также предостерег жителей и гостей столицы от посещения мест с массовым скоплением людей, так как до сих пор существует опасность заразиться китайским вирусом.

"Я думаю, по Москве можно просто погулять. Главное — помнить, что вирус не отступил, соблюдать все правила безопасности, избегать массовых скоплений людей", — добавил Лещенко.

В апреле Льва Лещенко госпитализировали в Коммунарку из-за COVID-19. После успешного лечения народный артист РСФСР посвятил врачам песню.