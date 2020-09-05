12:12 5 Сентября 2020Шоу-бизнес
Верка Сердючка порадовала фанатов альбомом после 12 лет перерыва
Украинский музыкант Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, после 12 лет перерыва выпустил новый альбом.
После длительного перерыва Верка Сердючка порадовала своих поклонников выпуском нового сольного мини-альбома Sexy.
Проект состоит из четырех песен (Sexy, Swedish lullaby, Disco kicks и Make it rain champagne), их общая продолжительность — 13 минут. Певец объяснил, что вернулся с песнями, которые "созданы, чтобы дарить слушателям свет в непростое и темное время".
В 2018 году Андрей Данилко сообщил об уходе со сцены. Почему звезда тогда решила завершить карьеру, не уточняется. После ухода со сцены артист собирался помогать устроиться в шоу-бизнесе своим землякам с Полтавщины — группе Mountain Breeze.