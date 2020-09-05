Путин: статус Госсовета важно закрепить в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу "Россия-24" в рамках фильма "Непременный Госсовет".

Глава Российской Федерации Владимир Путин отметил важность закрепления Государственного совета РФ в Конституции.

"Мне кажется, именно потому, что работает, то его нужно затвердить в Основном законе страны", — отметил президент России в интервью телеканалу "Россия-24".