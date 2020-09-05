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11:47   5 Сентября 2020
Общество

Путин: статус Госсовета важно закрепить в Конституции РФ

Путин: статус Госсовета важно закрепить в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу "Россия-24" в рамках фильма "Непременный Госсовет".

Глава Российской Федерации Владимир Путин отметил важность закрепления Государственного совета РФ в Конституции.

"Мне кажется, именно потому, что работает, то его нужно затвердить в Основном законе страны", — отметил президент России в интервью телеканалу "Россия-24".

Благодаря закреплению статуса Госсовета конституционный орган получит большую важность и значимость и, соответственно, будет более эффективным.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #конституция #госсовет

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