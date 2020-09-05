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11:35   5 Сентября 2020
Политика

Трамп заявил о создании американской вакцины от COVID-19

Трамп заявил о создании американской вакцины от COVID-19

Американская вакцина от коронавирусной инфекции может появиться до конца октября, сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, американское лекарство от COVID-19 будет готово до конца октября. Глава США отметил, что создание безопасной и эффективной вакцины проводится в рекордные сроки.

Дональд Трамп никак не прокомментировал российскую вакцину. Препарат "Спутник V", созданный специалистами РФ, зарегистрировали как первую в мире вакцину от COVID-19.

Президент США ранее заявил, что американский препарат станет стандартом, сообщал телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #вакцина

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