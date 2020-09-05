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11:27   5 Сентября 2020
Политика

МИД Индии заявил о необходимости реформирования ООН

МИД Индии заявил о необходимости реформирования ООН

Индия поддерживает идею реформирования Организации Объединенных Наций (ООН) и расширения числа членов Совбеза организации, заявил глава МИД страны Субраманиям Джайшанкар.

Министр иностранных дел Индии принял участие в видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Субраманиям подчеркнул необходимость реформ в ООН, чтобы организация отражала современные настроения мирового общества.

Ранее в ООН обращалась депутат Госдумы Наталья Поклонская, после чего организация заинтересовалась проблемой водоснабжения Крыма, сообщал телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#оон #индия #реформы

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