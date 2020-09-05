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10:39   5 Сентября 2020
Общество

Оперштаб России сообщил о 5205 новых случаях COVID-19 за сутки

Оперштаб России сообщил о 5205 новых случаях COVID-19 за сутки

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России остается стабильной. За сутки зарегистрированы 5205 новых подтвержденных диагнозов.

Почти четверть россиян, у которых за истекшие сутки обнаружен коронавирус, не проявляли клинических признаков болезни. За этот период 5379 человек полностью выздоровели и выписаны домой из больниц. Детальную информацию о ходе борьбы с коронавирусной инфекцией в России, распоряжения органов власти и рекомендации врачей и других специалистов можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#COVID-19 #оперштаб #коронавирус в россии

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