Оперштаб России сообщил о 5205 новых случаях COVID-19 за сутки

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России остается стабильной. За сутки зарегистрированы 5205 новых подтвержденных диагнозов.

Почти четверть россиян, у которых за истекшие сутки обнаружен коронавирус, не проявляли клинических признаков болезни. За этот период 5379 человек полностью выздоровели и выписаны домой из больниц. Детальную информацию о ходе борьбы с коронавирусной инфекцией в России, распоряжения органов власти и рекомендации врачей и других специалистов можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.