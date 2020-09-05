Западные СМИ мечтают об остановке «Северного потока — 2» из-за Навального

Некоторые западные СМИ практически одновременно разразились удивительно похожими статьями о необходимости остановить строительство «Северного потока — 2» из-за «отравления» Алексея Навального.

Немецкие издания Deutsche Welle и Der Spiegel, а также американское информационное агентство Bloomberg в один голос утверждают — Германия ничего не потеряет, если выйдет из совместного с Россией проекта, а всей Европе будет «только лучше». Разбираемся, кому выгодна информационная кампания против «Северного потока — 2» и России.

Борьба за Бундестаг

Пока заявлений об остановке проекта и даже намеков на такое развитие событий от федеральных властей Германии не звучало. В начале сентября глава ФРГ четко обозначила свою позицию: строительство газопровода должно быть завершено. Аналогично высказались и в кабмине Германии: власти ФРГ считают нецелесообразным связывать реализацию проекта «Северный поток — 2» с госпитализацией Навального, заявила представитель кабмина Ульрике Деммер.

Однако немецкая оппозиция уже сделала Навального инструментом внутренней политической борьбы.

Увязать состояние здоровья блогера с «Северным потоком — 2» решили в партии «Зеленые», традиционно выступающей против правящего «Христианско-демократического союза» (ХДС). Глава «Зеленых» в парламенте ФРГ Катрин Геринг-Эккардт считает, что ситуация с Навальным должна иметь «реальные последствия» для Москвы и предлагает остановить совместное строительство газопровода.

Следующим предложил ввести двухлетний мораторий на строительство проекта кандидат на пост главы ХДС Фридрих Мерц. Он является лидером консервативного крыла в правящей партии — давним оппонентом и конкурентом канцлера Меркель. Именно Мерц внутри ХДС критикует практически все ее решения.

Несмотря на однозначную позицию властей Германии о продолжении строительства газопровода, Deutsche Welle и Der Spiegel «вооружились» заявлениями далеко не ключевых немецких политиков, упомянутых выше.

Небезупречная работа немецких СМИ

Журнал Der Spiegel даже выпустил статью с рассуждениями «о возможных санкциях», которые Германия и другие страны ЕС «могли бы ввести против России». Примечательно, что ранее журнал уже уличали в заказных статьях с откровенной ложью в интересах американских политических элит. Вероятно, и негативные статьи по «Северному потоку — 2» не стали исключением.

С 2015 по 2018 годы «Der Spiegel» опубликовал 60 статей одного из своих ведущих авторов, Клааса Релотиуса, на американскую тематику — колумнист писал резко негативные статьи о президенте США, республиканце Дональде Трампе и его избирателях, а также о Сирии и президенте САР Башаре Асаде. Как выяснилось, большинство героев статей Клауса и интервью, взятые им, были выдуманными.

Когда фальсификации вскрылись, руководство Der Spiegel попыталось убедить читателей, что фейки Релотиуса — единственный случай. Но доверие аудитории безвозвратно утеряно. Кстати, аналогичная история случалась и с авторитетной американской газетой The New York Times.

Deutsche Welle пытается убедить читателей, что основная цель появления нового газопровода не экономическая, вопреки заявлениям европейских компаний-партнеров, «Газпрома», российских властей и правительства Германии. Издание утверждает: главная задача проекта — «насолить» Украине и положить конец украинскому транзиту газа в Европу.

Проект второго «Северного потока» начал разрабатываться в 2011–2012 годах после успешного завершения первого газопровода. DW предлагают читателям альтернативную версию.

«Однако формальный старт проекту "Северный поток — 2" был дан лишь в сентябре 2015 года на фоне резкого обострения российско-украинских отношений из-за аннексии Крыма Россией и попытки Кремля создать на территории Украины сепаратистскую "Новороссию"», — не ограничивает себя в привычных формулировках издание, вещающее на территории РФ.

Как и Der Spiegel, Deutsche Welle основывают свои тезисы на немногочисленных предложениях непопулярных немецких политиков окончательно прервать строительство газопровода.

«В странах Евросоюза и в самой Германии раздаются многочисленные призывы остановить этот и без того спорный проект», — пишет DW.

По версии издания, изначально перед «Северным потоком — 2» стояла «политическая задача», а слова Меркель о том, что газопровод — сугубо экономический проект, лишь «перенятая» у российской стороны аргументация.

Германия — крупнейший иностранный покупатель российского газа, который составляет более 40% от общего количества немецкого импорта. С учетом строительства нового газопровода и того, что правительство ФРГ намерено отказаться от угольной и атомной энергетики, количество закупаемого у России газа будет увеличиваться.

Но в Deutsche Welle очевидные факты не признают, а возможно и намеренно перевирают в свою сторону.

«… Весьма популярные в российских соцсетях рассуждения о том, что "немцы замерзнут" без нового газопровода, являются всего лишь растиражированным мифом. Тем более, что ФРГ импортирует природный газ из целого ряда других стран, прежде всего — из Норвегии, и он поступает по трубопроводам из Нидерландов и Бельгии», — пишут в DW.

Что же касается Норвегии, которая является «прежде всего» немецким поставщиком, то она поддерживает прокладку газопровода. Правительству этой страны принадлежит 30% акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства «Северного потока — 2». Об этом в Deutsche Welle решили читателям не напоминать.

Кстати, летом прошлого года Госдума РФ и Совет Федерации уличили Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела РФ. Во время несанкционированных митингов в Москве накануне выборов в Мосгордуму Deutsche Welle в Twitter призывали жителей столицы к незаконным акциям: издание освещало протест со словами «Москва, выходи!». Спустя год в DW не утратили энтузиазма к антироссийской риторике и все так же пытаются влиять на политические и экономические события в РФ.

Американский интерес

Ярыми противниками нового трубопровода являются США и Украина. С украинскими мотивами все ясно — Киев потеряет политическую и экономическую выгоду от прекращения транзита, но не может повлиять на руководство ЕС, а в частности председательствующую там Германию, и поменять решение в свою пользу. Так, глава МИД Украины уже призвал «наказать Россию за Навального» санкциями и остановкой «Северного потока — 2», но решение ФРГ осталось неизменным.

А вот Соединенные Штаты агрессивно отстаивают свои экономические интересы и не перестают оказывать давление на власти ФРГ. Вашингтон хочет «продавить» поставки своего сжиженного природного газа вместо российского. Инструмент привычный — санкции.

В конце 2019 года США приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве «Сев0ерного потока — 2». Из-за этого от участия в проекте отказалась швейцарская компания Allseas, прокладывающая газопровод.

Агентство Bloomberg, принадлежащее политику из Демократической партии США и олигарху Майклу Блумбергу, не скрывает, с какими целями выдает критические статьи о «Северном потоке — 2», агитируя за полную остановку проекта.

«В то время как Россия утверждала, что "Северный поток — 2" необходим, потому что собственная добыча газа в Европе быстро сокращается, спрос на континенте в значительной степени остается стабильным из-за роста возобновляемых источников энергии и притока сжиженного природного газа от производителей за рубежом, включая США», — пишет американское СМИ.

Впрочем, не в первый и не в последний раз западные медиа становятся инструментом влияния, направленного против РФ. Цели отнюдь не только экономические, как в случае с российским газопроводом. Ранее мы писали, как Демпартия США пытается заработать политические очки перед президентскими выборами на антироссийской пропаганде в СМИ.