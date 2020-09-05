Трамп готов помочь разрешить ситуацию на границе Индии и КНР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на границе Китая и Индии и предложил помощь в разрешении конфликта. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

По словам Трампа, США готовы помочь Китаю и Индии в этой "неприятной ситуации".

"Если мы можем что-то сделать, мы будем рады принять участие и помочь", — заявил глава Белого дома.

Как отметил американский лидер, сейчас Вашингтон обсуждает меры поддержки, которые США могут оказать Индии и Китаю, чтобы разрядить ситуацию. До этого Трамп уже предлагал помощь, но власти Китая заявили, что нет необходимости в посредничестве третьей стороны.