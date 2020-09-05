Врач-флеболог рассказал, какие десерты полезны для сосудов

Десерты, которые полезны и хорошо воздействуют на состояние вен и сосудов человека, перечислил врач-флеболог Денис Ибрагимов.

Специалист рекомендует употреблять пищу, в состав которой входит большое количество витаминов А, С, Е, калия, магния, фосфора и кальция. Людям, которые не могут без сладкого, можно есть сухофрукты, ягоды и цукаты, отметил Ибрагимов. Человеку с заболеваниями вен необходимо употреблять больше зеленых овощей, также полезны цитрусовые и каши.

Красные родинки есть на теле половины взрослых людей. Обычно они не несут никакой угрозы для здоровья, но могут превратиться в злокачественную опухоль. Чтобы избежать проблем, лучше не загорать на солнце с такими родинками, передает телеканал "360".