Убытки от приостановки строительства СП-2 подсчитали в Германии

Остановка строительства "Северного потока — 2" может принести отдельным европейским компаниям ущерб в миллиарды евро, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

Хермес также обратил внимание на то, что отказ от завершения строительства газопровода СП-2 повлечет за собой потерю рабочих мест на востоке Германии. Он посчитал, что соглашение о проекте не могли оспорить задним числом. Это будет означать, что любой коммерческий проект теперь можно остановить из-за политической ситуации, констатировал политик.

Слова Хермеса поддержал глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тим Келер, который также учел потерю "больших денег".

Ранее американский сенатор Тед Круз обращался к госсекретарю США Майку Помпео с призывом не допустить окончания строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил телеканал "360".