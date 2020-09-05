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9:31   5 Сентября 2020
Общество

Беглов рассказал о режиме работы петербургских школ до конца года

Беглов рассказал о режиме работы петербургских школ до конца года

Петербургские школы до конца года будут работать в особом режиме со строгим соблюдением мер санитарной безопасности. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Градоначальник обсудил с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы работы учреждений образования во время снятия ограничительных мер и выполнения поручения президента о предоставлении бесплатного горячего питания школьникам.

Беглов сообщил, что с 1 сентября бесплатными горячими завтраками обеспечены все 235 тысяч учащихся 1-4 классов. На данные цели было выделено 433 миллиона рублей из федерального бюджета и почти 737 миллионов — из бюджета города. Все контракты на организацию питания уже заключены.

Также Беглов информировал Кравцова, что до конца текущего года школы Северной столицы будут работать в особом режиме — со строгим соблюдением санитарных мер. Все школы перед началом учебного года прошли строгую дезинфекцию, в каждом учреждении разработан график прихода и ухода детей, открыты дополнительные выходы.

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Автор: Борис Нестеров
#петербург #беглов #школы

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