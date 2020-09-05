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9:20   5 Сентября 2020
Политика

Канье Уэст регистрируется кандидатом в президенты США в двух штатах

Канье Уэст регистрируется кандидатом в президенты США в двух штатах

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США, сообщили СМИ.

Рэпер отправил заявки в избирательные комиссии штатов Кентукки и Миссисипи. Секретарь штата Кентукки Майкл Адамс сообщил, что их команда с удовольствием рассмотрит заявление и около 19 тысяч подписей, которые к нему прилагаются.

Ранее Канье Уэст сдавал необходимые для регистрации документы в Луизиане. Уэст также оплатил регистрационный сбор в размере 500 долларов, передал телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #выборы #канье уэст

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