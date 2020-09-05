США намерены завершить модернизацию ядерных сил через десять лет

США начали модернизацию своих ядерных сил в ответ на якобы аналогичные действия со стороны России. Об этом сообщил заместитель помощника главы Пентагона Роберт Суфер.

Суфер заявил, что в США не сомневаются в том, что РФ модернизирует свои ядерные силы. При этом он подчеркнул, что США якобы к этому еще не приступали.

Представитель Пентагона отметил, что сейчас страна находится на пороге перехода к инженерной фазе, чтобы закупить данные системы. Чиновник отметил, что только к 2030 году РФ и КНР увидят всю мощь ядерной модернизации США.

Суфер также фактически обвинил РФ в запуске гонки нестратегических ядерных вооружений. Он заявил, что сейчас ее пока нет, но у России есть "нестратегическое ядерное оружие", которые США оценивают как "неограниченное договором СНВ-3".