Серебряный доллар Джорджа Вашингтона выставлен на аукцион

Самая огромная ценность для нумизматов — серебряный доллар 1794 года выпуска вскоре обретет нового владельца. 8 октября состоится аукцион.

В последний раз, семь лет назад, самая дорогая в мире монета ушла с молотка за $10 млн. В 2020 году эксперты предвещают новый рекорд. Всего за всю историю было выпущено 1758 таких монет. До современных времен дошло не больше 130.

Серебряный доллар 1794 года выбит с изображением Свободы. Женский образ с распущенными волосами стилизован под древнегреческих богинь. С обратной стороны — орел. Скорее всего, монету держал в руках президент США Джордж Вашингтон.