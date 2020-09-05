Политическая ссора с Минском грозит Литве крупными потерями в экономике

Литва быстро приняла решение о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, не задумываясь о последствиях. Итоги политической ссоры грозят ей крупными потерями в экономике.

В настоящее время белорусские грузы составляют треть общего грузопотока литовского порта Клайпеды. Лукашенко уже заявил, что готов переправить поток товаров, минуя Литву. Это можно сделать через Россию.

"Они зажрались и забыли, что такое Белоруссия", – подчеркнул Лукашенко.

О грядущей беде предупредил бывший депутат горсобрания Клайпеды Вячеслав Титов. Он считает, что если Белоруссия действительно прекратит транзит, то это отразится на многих предприятиях, а госбюджет лишится минимум 30% налогов от грузопотоков.