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7:56   5 Сентября 2020
Общество

"Первый космический": Телеканал от Роскосмоса появится в России

"Первый космический": Телеканал от Роскосмоса появится в России

Роскосмос в ближайшее время начнет трансляцию телеканала "Первый космический", созданный совместно с одним из ведущих отечественных спутниковых вещателей.

Издание пишет, что на телеканале будут показываться передачи, как про космос в общем, так и про деятельность госкорпорации. Отмечается, что в эфир войдут также специальные репортажи и документальные фильмы о космосе. Планируется, что канал будет круглосуточным. Об этом пишет ТАСС.

Партнер госкорпорации не называется, но первый эфир уже будет представлен в скором времени. Сейчас ведутся переговоры и набор сотрудников.

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Автор: Юлия Яковлева
#канал #роскосмос #Первый космический

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