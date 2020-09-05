"Первый космический": Телеканал от Роскосмоса появится в России

Роскосмос в ближайшее время начнет трансляцию телеканала "Первый космический", созданный совместно с одним из ведущих отечественных спутниковых вещателей.

Издание пишет, что на телеканале будут показываться передачи, как про космос в общем, так и про деятельность госкорпорации. Отмечается, что в эфир войдут также специальные репортажи и документальные фильмы о космосе. Планируется, что канал будет круглосуточным. Об этом пишет ТАСС.

Партнер госкорпорации не называется, но первый эфир уже будет представлен в скором времени. Сейчас ведутся переговоры и набор сотрудников.