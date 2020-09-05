Антонов заявил, что США дестабилизируют систему сдерживания ядерного оружия

США, размещая свои снаряды малой мощности, дестабилизируют систему сдерживания ядерного оружия в мире. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов заявил, что действия США являются основными причинами дестабилизации ситуации. Дипломат предложил США провести встречу по основным вопросам стратегической стабильности. Об этом пишет РИА Новости.

Вашингтон ранее начал усовершенствовать свои ядерные запасы, отвечая на подобные действия РФ. Помощник главы Пентагона Роберт Суфер сообщал, что процесс модернизации планируется закончить до 2030 года.