Мурашко сообщил о сокращении пациентов с COVID-19 в медучреждениях РФ

Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских организациях за три месяца снизилось в два раза. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Чиновник также отметил всеобщую позитивную динамику в борьбе с COVID-19, которая объясняется принимаемыми мерами безопасности. Об этом министр здравоохранения РФ рассказал 4 сентября в эфире телеканала "Россия-1".

"Тем не менее, 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах Российской Федерации", — подчеркнул Мурашко.

Отмечается, что ситуация остается напряженной в 30 регионах страны. Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки в России вновь превысило пять тыс. человек.