Захарова возглавила кафедру Дипломатической академии МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возглавила кафедру международной и национальной безопасности Дипломатической академии ведомства. Об этом сообщили представители учреждения.

Сообщается, что сотрудники поздравляют директора департамента информации и печати МИД РФ Захарову с назначением.

Сама Захарова в своём Facebook поделилась фотографией из вуза. Она отметила, что в лице заведующей слушает выступление ректора Александра Яковенко.

Дипломатическая академия занимается подготовкой специалистов в области международных отношений, международных экономических отношений и международного права.