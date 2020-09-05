Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:14   5 Сентября 2020
Общество

Захарова возглавила кафедру Дипломатической академии МИД РФ

Захарова возглавила кафедру Дипломатической академии МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возглавила кафедру международной и национальной безопасности Дипломатической академии ведомства. Об этом сообщили представители учреждения.

Сообщается, что сотрудники поздравляют директора департамента информации и печати МИД РФ Захарову с назначением.

Сама Захарова в своём Facebook поделилась фотографией из вуза. Она отметила, что в лице заведующей слушает выступление ректора Александра Яковенко.

Дипломатическая академия занимается подготовкой специалистов в области международных отношений, международных экономических отношений и международного права.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#захарова #мид рф #дипломатическая академия МИД РФ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...