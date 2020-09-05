Невролог объяснил, почему исчезают плохие воспоминания

Человек лучше помнит хорошее, чем плохое. Почему мозг сохраняет позитив и куда исчезают негативные воспоминания, рассказал невролог из Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.

Плохие воспоминания, по словам эксперта, никуда не пропадают. Они остаются в памяти, но блокируются защитными механизмами. Информацией об этом поделилось радио Sputnik.

"Мозг предусмотрел защитные механизмы, чтобы не фиксироваться на негативе, а переключаться на позитивное, на оптимистическое, чтобы дальше жить", — подчеркнул Гайфутдинов.

Судебные медики хорошо знают, что плохие воспоминания остаются в мозгу и их при желании можно извлечь. Если постараться, то вспомнить можно абсолютно все.

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