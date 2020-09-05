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4:39   5 Сентября 2020
Политика

Солист "Океан Эльзы" попал под санкции Москвы вместе с Порошенко

Солист "Океан Эльзы" попал под санкции Москвы вместе с Порошенко

Фронтмен украинской рок-группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук попал в санкционный список Российской Федерации.

Правительство России подписало постановление, которое предполагает расширение персональных санкций против Украины. Под них, в частности, попал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Документ гласит, что у Вакарчука будут заблокированы все денежные средства на его банковских счетах в России, он не сможет совершать сделки со своим имуществом на территории РФ, а также выводить капитал за пределы нашей страны.

В санкционный список также внесли экс-президента Петра Порошенко, бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко и еще более 30 человек.

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Автор: Василий Пименов
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