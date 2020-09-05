Эксперт оценил достоверность записи разговора о Навальном

Стиль предположительно перехваченного Минском разговора представителей Польши и Германии по ситуации вокруг блогера Алексея Навального необычен, но ожидаем. Об этом заявил экс-глава протокола экс-президентов СССР и России Владимир Шевченко.

Шевченко отметил, что президент не будет "бросать фейки". По его словам, в своей рабочей практике он никогда не сталкивался с таким.

Манера общения собеседников опубликованного разговора необычна, заявил Шевченко в беседе с РИА Новости. По его словам, в наше время ожидать это можно. В качестве примера он привел радио, где делают различные некорректные заявления в адрес президентов и премьеров.

Навальному стало плохо на борту самолета в августе. Воздушное судно экстренно приземлилось в Омске. Блогеру оказали скорую медпомощь. Позже родственники блогера потребовали доставить его в Германию. В ФРГ заявили, что Навального якобы отравили "Новичком".

Белорусское СМИ в пятницу опубликовало запись, на которой представитель Берлина сообщает, что материалы по Навальному уже готовы. Отмечалось, что они скоро будут переданы в администрацию канцлера ФРГ, сообщает "360".