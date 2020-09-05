Россиянам пообещали увеличение страховых пенсий в 2021 году

Неработающие россияне пожилого возраста в 2021 году могут рассчитывать на повышение страховых пенсий. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Крупную денежную надбавку получат практически все российские пенсионеры. С января 2021 года страховые пенсии неработающим гражданам повысят на 6,3%. Средний размер пенсионных выплат составит 17 432 рубля.

Реальный рост российских пенсий в следующем году может оказаться выше инфляции сразу на несколько процентов. Это связано с тем, что инфляционный уровень в России находится в пределах от 3,7% до 4,2%.

В России также изменится механизм пенсионных выплат. До 1 октября пенсионеры должны будут перейти на национальную платежную систему.